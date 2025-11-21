(Kamalı Haber)- Malı polisin yürüttüğü rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından tutuklanan Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Salih Canseç ile MİK personeli Yönel Arman yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Zanlı Canseç hakkında 5 gün ek tutukluluk emri alınırken, zanlı Arman teminata bağlandı.

Mahkemede Mali Şube’de görevli müfettiş Muavini Namık Kemal Baz olguları aktardı. zanlıların, “rüşvet, görevi kötüye kullanma ve kamu görevlilerinin iltimas karşılığında para alma” suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlı Salih Canseç'in 11 Kasım 2022-20 Kasım 2023 tarihleri arasında ihalelere katılacak 5 şirkete hukuka aykırı bir şekilde ihale öncesinde ihaleyle ilgili bilgi vererek, bu şirketlerden 510 bin TL ve 2 bin 500 sterlin aldığını söyledi. Polis,Canseç’in 2025 yılı içerisinde Kalkanlı Yaşam Evi için açılan bir ihaleye katılan bir firmaya ihaleden çekilmesi halinde kendilerine para verileceğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının yine 2025 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığının açtığı bir ihaleye katılan başka bir firmaya da çekilmesi halinde para verileceğini söylediğini açıkladı. Polis, zanlıların 12 Kasım’da tutuklandığını, aynı gün her ikisinin de evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, Canseç’in evinde yapılan aramada bir adet cep telefonu bulunarak emare alındığını, ayrıca makam odasındaki bilgisayarın da emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının cep telefonundaki incelemenin sürdüğünü kaydetti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının MİK tarafından çıkılan bir ihalede, ihaleye katılan 2 firmanın sahiplerine, ihaleye katılan “başka bir iş insanının kendilerine para vereceği” teklifiyle ihaleden çekilmelerini teklif ettiğini belirtti. Polis zanlının daha sonra da “bu parada iyileştirme yapabileceğini” söylediğini de belirtti, bu iki iş insanını bir araya getirdiğini ve anlaşmalarını sağlamaya çalıştığını kaydetti.

Polis Canseç’in konuyla ilgili dün sözlü beyanda bulunduğunu belirtti. Polis, 19 kişiden ifade aldıklarını, 25 kişinin sorgulandığını kaydetti. Polis, zanlıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 5 gün ek süre talep etti.

Polis, zanlı Yönel Arman'ın ise 2023 yılı Kasım- Aralık ayları arasında Sivil Savunma Teşkilatı’nın temizlik işleri için açtığı ihaleye katılan bir firma için dosya hazırladığını, firmanın ihaleyi kazandığını, zanlıya 150 bin TL para verildiğini kaydetti. Polis, zanlının da paranın 50 bin TL’sini kendisine aldığına, 100 bin TL’sini ise Salih Canseç'e verdiğine dair bilgi edinildiğini açıkladı. Polis, zanlıların 12 Kasım’da tutuklandığını söyledi. Polis, meseleyle ilgili 35 ifade aldıklarını, zanlı Arman’la ilgili soruşturmanın tamamlandığını, KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı Arman’ın yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin birer bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, zanlı Canseç’in ise 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.