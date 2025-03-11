Üreticilerden gelen talepler doğrultusunda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın başlattığı çalışmalar kapsamında, Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından "Meyve Ağaçlarında Aşılama Teknikleri" konulu uygulamalı eğitim düzenlenecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, eğitimin Tarım Teknisyeni İbrahim Özmanevra tarafından verileceği ve üreticilere aşılama teknikleri konusunda teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitim imkânı da sunacağı belirtildi.

Meyve ağaçlarında aşılama yöntemlerinin doğru uygulanmasının ağaçlarda verimliliği artırmanın yanı sıra hastalıklara karşı direnç kazanmalarını sağladığının da belirtildi açıklamada, üreticilerin çeşit geliştirme, adaptasyon sürecini hızlandırma ve ekonomik değeri yüksek türlerin üretimini artırma konularında da bilinçlendirilmesi hedeflendiği bildirildi.

-Eğitim 13 Mart Perşembe günü yapılacak

Açıklamada, eğitimin 13 Mart Perşembe günü saat 10.00'da Tarımsal Araştırma Enstitüsü Türkmenköy Araştırma İstasyonu'nda düzenleneceği belirtilerek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın üreticilerin modern tarım tekniklerinden faydalanmasını sağlamak, sürdürülebilir tarımı desteklemek ve sektördeki verimliliği artırmak amacıyla eğitim çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.