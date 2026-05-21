KKTC’li milli boksör Metin Turunç, kariyerinin en büyük mücadelelerinden biri için 11 Temmuz’da ringe çıkmaya hazırlanıyor. “Demir Yumruk” lakabıyla tanınan başarılı sporcu, Dünya Boks Konseyi (WBC) kemer yolunda kritik bir maça çıkacağını duyurdu.

Uluslararası arenada dikkat çeken performansıyla adından söz ettiren Metin Turunç, hedefinin yalnızca galibiyet olmadığını belirterek, “WBC dünyanın en büyük hedeflerinden biri. 11 Temmuz’da kemeri KKTC’ye getirmek için ringde olacağız” dedi.

Boks dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen WBC kemeri için çıkılacak mücadele, KKTC spor kamuoyunda da büyük heyecan yarattı. Hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren Turunç’un, tarihi karşılaşmada KKTC adına önemli bir başarıya imza atması bekleniyor.

“Demir Yumruk” Metin Turunç’un 11 Temmuz’daki dev mücadelesi, şimdiden spor dünyasının dikkat çeken organizasyonları arasında gösteriliyor.