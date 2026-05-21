Sağlık Bakanlığı, Ercan Havalimanı’nda tespit edilen embriyoların, onaylanma süreci tamamlanmadan ilgili firma tarafından yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı, “dört embriyo ile Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkmak isteyen bir kişinin tespit edilerek tutuklanmasına ilişkin haberler” üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu işlemle ilgili yasal izinlendirme kapsamında ilgili firma tarafından bakanlığa müracaat yapıldığı, izin sürecinin, İzin Koordinasyon Kurulu’nun değerlendirme ve onayı ile sonuçlandırılabilen bir yetki kapsamında bulunduğuna dikkat çekildi.

İlgili firma tarafından başvurunun, haftanın son iş günü olan 15 Mayıs tarihinde yapıldığı belirtilen açıklamada, başvurunun, ertesi haftanın ilk iş günü olan 18 Mayıs tarihinde değerlendirmeye alındığı, devamında ise bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs tarihinde İzin Koordinasyon Kurulu’nun gündemine alınmasının kararlaştırıldığı anlatıldı.

Sağlık Bakanlığı, sürecin, tamamen yürürlükteki mevzuat ve yasal prosedürler çerçevesinde ilerletilirken, yasal izin talebi onaylatılmadan ilgili firma yetkililerinin embriyolarla yurt dışına çıkış yapmayı denediğini ve kontrollerde durumun tespit edildiğini belirtti.

“Olay bu safhadan sonra bakanlığımıza bildirilmiştir” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu tür işlemler izne tabi olup, 20 Mayıs 2026 tarihinde koordinasyon kurulunda talep değerlendirilmiş ve onaylanmıştır. Söz konusu olay onaylanma süreci tamamlanmadan embriyoların yurt dışına çıkarılamaya çalışılmasından ibarettir. Konuyla ilgili detaylı araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca tüp bebek merkezlerinin planlı kontrolleri sürekli olarak devam etmektedir.”