Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibatrıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 5 kilogram ile Akdeniz, Yeşilırmak ve Çamlıbel’de kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz, Yeşilırmak ve Çamlıbel’i metrekareye 3 kilogram ile Selvilitepe, Koruçam ve Lapta takip etti.

Dipkarpaz, Kalkanlı, Lefke, Güzelyurt, Gönyeli ve Karaoğlanoğlu’nda metrekareye 2 kilogram yağış kaydedildi.

Gaziveren, Kozanköy, Boğaz, Beylerbeyi, Bostancı, Doğancı, Zümrütköy, Alsancak, Sipahi, Türkeli, Mehmetçik, Yenierenköy ve Girne’de ise metrekareye 1 kilogram yağış düştü.

Yağış alan diğer bölgelerde ise metrekareye 0,1 ile 0,4 kilogram arasında yağış ölçüldü.