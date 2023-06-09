Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Resmi Evrak Sahteleme ve Resmi Evrağı Tedavüle Sürme suçlarından tutuklanan zanlılar Georgia Charalanbous ve Katerina Karasıali mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlılar Georgia Charalanbous ve Katerina Karasıali’nin Resmi Evrak Sahteleme ve Resmi Evrağı Tedavüle Sürme suçlarına metaldar olduğunu belirtti. Polis, 08.06.2023 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa'da Metehan Kara Giriş Kapısına KUY 547 plakalı Mini Cooper marka salon araçları ile Güney Kıbrıs’dan gelen Georgia Charalanbous (K-51) ve Katerina Karasıali’nin (K-61) söz konusu araçlarına ait sigorta poliçesi üzerinde yer alan tarihler kısmında muhtemelen tükenmez kalem ile oynama yapmak süreti ile değişiklik yapıp resmi evrağı sahtelediklerini ve sahtelemiş oldukları resmi evrağı işlem yaptırmak için görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüklerini belirtti. Polis, zanlıların aynı gün temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.