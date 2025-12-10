Mesarya Belediyesi Başkanı Ahmet Latif, taşkın riskini en aza indirmek amacıyla, yağmur suyunun kontrollü şekilde Kukla Barajı’na tahliye edilmesi için Belediye ve Su İşleri Dairesi ekiplerinin bölgede çalışmalar yaptığını kaydetti.

Mesarya Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkanı Ahmet Latif, Su Dairesi ekipleriyle birlikte su akışının Kukla Barajı'na yönlendirilmesi ve taşkın riskinin azaltılması adına koordineli çalışma yürüttüklerini, kritik bölgelerde gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Açıklamada, bölgedeki su akışının kontrolü amacıyla çalışmaların Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve Geçitkale–Serdarlı Belediye Başkanı Halik Kasım'la işbirliğinde yürütüldüğü kaydedildi. Yağmur suyu hareketlerinin takip edildiği, müdahale gerekmesi halinde yapılabileceği kaydedildi.