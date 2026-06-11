2026 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası, pazar günü yapılacak yarışla devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği, “Mesarya Belediyesi 10'uncu Sinde Ralli Sprint” adıyla yapılacak yarışa 29 ekip kayıt yaptırdı.

KKTOK’tan verilen bilgiye göre, Basel Holding’in ana sponsorluğunda, Mesarya Belediyesi’nin ev sahipliğiyle yapılacak organizasyon, sezonun üçüncü Ralli Sprint’i olacak.

Bu sezon 4 yarış olarak planlanan Ralli Sprint Şampiyonası'nın üçüncü yarışı bu hafta sonu yapılacak.

Sinde Ralli Sprint yarışı bir buçuk katsayıyla şampiyonaya puan verecek.

Mesarya Belediyesi 10'uncu Sinde Ralli Sprint, İnönü köy meydanından pazar günü saat 11.00’de başlayacak.

10 kilometre uzunluğunda hazırlanan etabı ekipler biri deneme olmak üzere üç kez geçecek.

Deneme etabının başlama saati 11.30 olurken, ilk etap 13.15 ve ikinci etap 15.00’te başlayacak.

Servis alanının da İnönü köy meydanına kurulacağı organizasyon 16.00’da yapılacak ödül töreniyle son bulacak. Etap Lefkoşa-Gazimağusa ana yolundan İnönü’ye dönüşte sağ taraftan başlayacak.

Etabın seyirci noktası da Vadili Atış Poligonu yakınında kurulacak. Seyirciler yaklaşık 5 kilometreyi ve Ali Zort zıplama noktasını aynı noktadan izleyebilecek.