Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ada'da gerçekleştireceği temasların, Kıbrıs sorununu adım adım çözüme götürecek bir sürecin başlangıcı olması temennisinde bulundu.

İncirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Beklentimiz, Sn. Guterres’in ziyareti ile birlikte adamızı adım adım çözüme taşıyacak sürecin başlamasıdır. Müzakere tarihinden edindiğimiz çok önemli tecrübeler var. Bu tecrübeler ışığında, öncekilerden farklı, yenilikçi, sonuç odaklı, takvimli, güven artırıcı önlemler ve somut ilerlemeler üreten, adım adım çözüme ulaşacağımız bir süreç hayat bulmalıdır” dedi.

Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ve güvenliğinden ödün vermeden; iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözümün, Kıbrıs'ta kalıcı barış, istikrar ve ortak refahın temelini oluşturup, köprüler kurarak bölgesel iş birliklerine imkan sağlayacağını ifade eden İncirli, "Guterres’in kararlılığına ve saygın liderliğine olan güvenimizi yinelerken; bu ziyaretin son bir deneme ya da bir veda değil, bizi adım adım çözüme götürecek sürecin başlangıcı olarak okunması gerektiği yönündeki güçlü inancımızı paylaşırız” ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda ziyaretin zamanlamasıyla ilgili sorulan sorulara da işaret eden İncirli açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Elbette Sayın Guterres’in 2026 sonunda dolacak olan görev süresi öncesinde bir 'barış mirası' bırakma arzusuna sahip olması anlaşılır bir durumdur. Ama süreci tetikleyen ve BM’ye harekete geçmek için cesaret ve siyasi motivasyon veren asıl unsur, Ekim 2025'te Sn. Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Kıbrıslı Türklerin güçlü çözüm iradesinin yeniden tescillenmiş olmasıdır.

Doğu Akdeniz’deki jeopolitik durumun da sürecin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden İncirli, "Kıbrıs sorununun çözümü, bölgesel barış, istikrar, güvenlik ve ortak refahın temelini oluşturacak yeni bir jeopolitik mimarinin inşası açısından da büyük önem taşıyor" dedi.

Kıbrıs sorununun yarım asrı aşkın süredir BM gündeminde olduğuna, özellikle 2002-2004 yılları arasında dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın yürüttüğü yoğun diplomatik çabalara işaret eden İncirli, Annan döneminin ardından, BM Genel Sekreteri olarak Ada'yı en son ziyaret eden BM Genel Sekreterinin 16 yıl önce Ban Ki-moon olduğunu hatırlattı.