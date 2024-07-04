Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da uyuşturucu maddeyle yakalanan Mervan Bolat bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Kermeoğlu mahkemede olguları aktardı. Polis memuru polis, 24 Haziran’da 18.30’da trafikte aracında şüpheli görülen zanlının, polisi fark edip, 13 ayrı pakette 10 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu ve 6 adet tam, bir adet yarım uyuşturucu hapı araçtan attığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını, araçtan atılan maddelerin bulunup emare alındığını belirtti. Polis, zanlının uyuşturucuyu aynı gün içimliği için aldığı yönünde beyanda bulunduğunu kaydetti. Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 9 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirtti. Polis memuru, zanlının ailesiyle KKTC’de yaşadığını, çalışma izni olduğunu, ayrıca benzer suçtan askıda davası bulunduğunu ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 100 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 850’şer bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.