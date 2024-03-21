Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi'nin 2024 yılında Mersinlik-Ardahan arasında daha önce yanmış alana 161 bin fidanın diktiğini açıkladı.

Karayolu ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ayrıca 25 bin fidan dikildiği, kurum ve kuruluşlarla yapılan dikim çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasına göre, Mersinlik-Ardahan arasındaki alanda 2023 yılı ekim-aralık aylarında arazi hazırlıkları yapıldı ve aralık ayında fidan dikimi için çıkılan ihale sonuçlandı.

Ocak 2024’te başlayıp, şubat sonunda tamamlanan dikim çalışmaları çerçevesinde 9 bin 740 kızılçam, 33 bin 780 selvi, 45 bin 380 fıstık çamı, 29 bin 160 halep çamı, 1240 ılgın ve 41 bin 680 okaliptüs fidanı dikildi.

Fidanların, Güzelyurt Orman Fidanlığı tarafından yerel kaynaklardan elde edilen tohumlardan üretildiği belirtildi.