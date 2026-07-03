02.07.2026 tarihinde, saat 06.00 sıralarıda, Bektaş Arda ÇOPUR (E-21) Girne’de kalmakta olduğu apartman dairesinin balkonunda bulunduğu sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır.
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Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, nöroşirürji servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.