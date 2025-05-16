Merit, 5 bin poker misafirini daha konuk etti

Düzenlediği turnuvalarla KKTC ekonomisi ve tanıtımına büyük katkı sağlamaya devam eden Merit Otelleri Mediterranean Poker Party(Akdeniz Poker Turnuvasına) ev sahipliği yaptı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen turnuvalarda KKTC’ye 15 bin üzeri turist getiren Merit Otelleri’nin son turnuvası olan Akdeniz Poker Turnuvası 10 gün devam eden etkinliklerin ardından tamamlandı.

Bölgenin düzenlenen en büyük ikinci organizasyon olan Akdeniz Poker Turnuvası; GGPOKER, MERİT POKER, ONYX CLUB, POKERNEWS, NOKEPOK, EAPT, DTDLIVE uluslararası işbirliği ile Avrupa'nın en büyük ikinci organizasyonu olma özelliğini taşıyan Mediterranean Poker Party, Merit Royal Diamond Hotel & Casino'da gerçekleşti.

10 gün devam eden Akdeniz Poker Turnuvası kapsamında 6 uluslararası kuruluşun desteğiyle 76 ülkeden 5 bini aşkın arası turist, Merit ve bölge otellerinin ağırlamasıyla ülkemize iştirak etti.

Turnuva organizasyon ekibi, oyuncular ve oyuncularla birlikte Kıbrıs’a gelen misafirlerin 5 bini aşkın olduğunu söyleyen turnuva yetkilileri, gelen misafirlerin Kıbrıs’ın doğası ve insanlarının misafirperverliğine hayran kaldıklarını belirttiler.