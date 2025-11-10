Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) devrimleriyle sadece Türk milletine değil tüm dünyaya yol gösteren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yoldan bir an dahi ayrılmayan Kıbrıs Türk halkının, kurduğu devlet ve sahip olduğu demokratik, laik ve hukukun üstünlüğüne dayalı anayasal yapısıyla Atatürkçü düşünceyi özümsediğini belirtti.

Memur-Sen Başkanı Göktürk Ötüken, sendika adına yayınladığı 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajında, Kıbrıs Türklerinin en büyük övünç kaynağının Atatürk gibi bir öndere sahip olmak ve onun gösterdiği yoldan yürüyüp KKTC’yi ilan ederek; bağımsızlığından, egemenliğinden vazgeçmemek olduğunu belirtti.

Ötüken şöyle devam etti:

“Saltanatı kaldırıp cumhuriyeti kuran, hilafeti kaldırıp ümmeti halk yapan, kadına seçme ve seçilme hakkını verip eğitimde modern alfabeye geçilmesini sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ne mutlu bize ki Türk milletinin Ata'sıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; ileri görüşlülüğü, kararlılığı, cesareti ve zekâsıyla tüm dünyaya ilham kaynağı olan Mustafa Kemal Atatürk’ü 87’inci ölüm yıldönümünde her geçen gün daha da artan sevgi, saygı, özlem ve minnetle anıyoruz.”