Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının gönlünde sarsılmaz bir yer edinen Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 87’nci yıl dönümünde saygı, sevgi, özlem ve minnetle andı.

Dernek Başkanı Esen Ömürlü, yazılı açıklamasında, Atatürk’ün, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilan edilmesi, hilafetin sona erdirilmesi gibi tarihe yön veren devrimleri gerçekleştirdiğini, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdığını, eğitimde Latin alfabesine geçilmesini sağladığını, çağdaş, laik, bağımsız bir devletin temellerini attığını belirtti.

"Atatürk, 1938 yılının 10 Kasım sabahı saat 09.05’te İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda aramızdan ayrıldı" diyen Ömürlü, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkı, Atatürk’ün çizdiği yoldan bir an dahi ayrılmadan; bağımsızlık, egemenlik, demokratik, laik ve hukukun üstünlüğüne dayalı devletini kurmuş, bu temel üzerinde Atatürkçü düşünceyi benimsemiştir. Bu yönüyle, Kıbrıs Türklerinin en büyük övünç kaynağı, Atatürk gibi bir öndere sahip olmak ve onun gösterdiği yoldan yürüyüp vazgeçmemektir.

Bugün; İlke ve inkılaplarına sıkı sıkıya bağlı bir halk olarak, Cumhuriyetin kazanımlarını özenle koruyarak, Gelecek nesillere Atatürk’ün devrimlerini, düşünce sistemini ve ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefini aktarma sorumluluğunu üstlenerek, O’nun aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, huzurunda minnetle duruyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; ileri görüşlülüğü, kararlılığı, cesareti ve zekâsıyla tüm dünyaya ilham kaynağı olan Atatürk’ü 87’nci ölüm yıldönümünde bir kez daha rahmetle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Aziz ruhu şad, şükranlarımız ebedî olsun.”