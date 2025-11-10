KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin yıldönümünde sonsuz saygı, minnet ve özlemle andığını belirtti.



Komite 10 Kasım mesajında, Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlâklısını severim” sözünün, bir rehber, sporun yalnızca fiziksel değil; karakter, disiplin ve ahlâkla bütünleştiği bir yaşam biçiminin ifadesi olduğunu kaydetti.



Mesajda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi olarak, onun ilke ve inkılapları ışığında; çağdaş, barışçıl ve rekabetin centilmenlik ruhuyla yaşandığı bir spor kültürünü yaşatmaya kararlıyız. Bu anlamlı günde, Atatürk’ü rahmet, saygı ve özlemle anarken, onun mirasını genç nesillere aktarma görevimizi gururla sürdürüyoruz. Ne mutlu Türküm diyene” ifadeleri yer aldı.