Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi hakkında taleplerini sıraladı.

Manga konuyla ilgili yazılı açıklamasında, vergi matrahlarının adil bir düzenlemeye tabi tutularak, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. Manga, asgari ücretin yılda üç kez düzenlenerek, asgari ücretlinin alım gücünün korunması; çalışan ve emekliye uygulanacağı sözü verilen, yılda 3 kez hayat pahalılığı verilmesi yanında çalışan ve emekliye, milli gelir artışı dikkate alınarak, refah payı ödeneği verilmesi; etkin bir piyasa denetimi yapılarak, fahiş ve haksız kazançların önlenmesi talebinde bulundu. Bu şekilde alım gücünün korunmasının mümkün olabileceğini vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aksi takdirde ne artış yapılırsa yapılsın, çalışan ve emekli insanımızın temel gıda ve ihtiyaçlarını sağlaması ve insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesi mümkün değildir. İnsanın devlet için değil, devletimizin insanımız için var olduğunu ve KKTC devletinin de sosyal bir Devlet olduğunu hiç kimse unutmasın”