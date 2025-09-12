Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur Sen) Göktürk Ötüken, çalışma hayatında çözüm bekleyen önemli sorunların başında 47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilen çalışanların durumu olduğuna işaret ederek, yeni bir düzenleme için inisiyatif alacaklarını belirtti.

Memur Sen yeni başkanı Göktürk Ötüken ve yeni yönetim kurulu Başbakan Ünal Üstel’i ziyaret etti. Memur Sen’den yapılan açıklamaya göre, Ötüken ziyarette yaptığı konuşmada, sendikanın hedeflerini ve çözüm bekleyen sorunları dile getirdi.

Kıbrıs Türk Memur Sendikası’nın bine yaklaşan üye sayısıyla kamuda örgütlü üçüncü büyük sendika olduğuna işaret eden Ötüken, çalışma hayatında çözüm bekleyen önemli sorunların başında 47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilen çalışanların geçim koşullarının gün geçtikçe kötüye gitmesi olduğunu belirtti.

Göktürk Ötüken, 2023 yılında yapılan düzenlemeyle bu yasa kapsamında işe alınan çalışanların maaş, ücret ve diğer ödeneklerinde bir artış sağlandığını ancak üzerinden iki yıl geçen bu düzenlemenin yetersiz kaldığını söyledi. Ötüken, yeni dönemde bu çalışanların maaş, ücret ve diğer ödeneklerinde yeni bir düzenleme için inisiyatif alacaklarını kaydetti.

Geçici memurların durumuna da değinerek, 900’e yakın geçici memurun bir an önce yasallaşmasının beklendiğini söyleyen Ötüken, meclis alt komitesindeki yasa değişiklikleriyle geçici memur istihdamından kaynaklanan boşluk ve kaosu ortadan kaldırılabileceğini belirtti.

Ötüken, profesyonel sendikacılık adı altında kamuda yetkili iki sendikaya imtiyazlar verildiğini iddia ederek, bu durumun örgütlenme özgürlüğünü tanımlayan 87 numaralı ILO normu ile toplu pazarlık hakkını içeren 98 numaralı ILO normuna aykırı olduğunu kaydetti. Diğer sendikaların da üyelerine daha kolay ulaşabilmeleri ve örgütlenebilmeleri için bu konuda yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyleyen Ötüken, yeni dönemde diğer sendikalarla bu konuda ortak mücadele zemini arayacaklarını kaydetti.

Kıbrıs konusuna da değinen Ötüken, iki devletli çözüm modelinin son tüm bu denemelerin sonuçsuz kalmasıyla birlikte ortaya çıktığına işaret ederek, “Rahmetlik kurucu cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi ‘Türk’ün milli davadaki sabrı bitti denilen yerde yeniden başlar. Türküz, sabredeceğiz ve kazanacağız.’ İki devletli çözüm modeli sendikamızın kırmızı çizgisidir” ifadelerini kullandı.