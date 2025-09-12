Girne, Gönyeli ve Akçiçek’te meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili üç kişi tutuklandı.

- Girne’de araçtan hırsızlık

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 26 Ağustos’ta Girne Tepebaşı Sokak’ta bir apartmana ait park alanında park halindeki araçtan 200 ABD Doları, 2 bin TL nakit para ve bir kadın parfümü çalındı. Yürütülen soruşturma kapsamında, bugün saat 03.00 sıralarında devriye halinde bulunan polis ekiplerince şüpheli görülen D.M.S.M.’nin (E-22) üzerinde ve aracında yapılan aramada çalınan parfüm bulunurken, söz konusu şahıs tutuklandı.

- 1 milyon 350 bin 731 TL değerindeki malzeme çalındı

Öte yandan, 2024-2025 yıllarında Akçiçek’teki bir taş ocağında kamyonla yapılan sevkiyatlarda, Geçitköy’deki tesise götürülmesi gereken 1 milyon 350 bin 731 TL değerinde ve 3 bin 607,74 ton malzemenin başka yerlere sevk edilerek çalındığı tespit edildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen C.T. (E-42) dün tutuklandı.

- Gönyeli’de telefon hırsızlığı

Gönyeli’de Soylu Sokak üzerinde 30 Nisan’da bir şahıs tarafından düşürülerek kaybedilen cep telefonunu bularak çaldığı tespit edilen S.C. (E-38) dün tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.