İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Avrupa Birliği (AB) gündemindeki konuları ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüştü.

İki lider, AB üyesi ülkelerde 6-9 Haziran'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB yönetiminin üst pozisyonları için pazarlıkların sürdüğü ve Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığını üstlenmeye hazırlandığı bir dönemde Roma'da bir araya geldi.

Meloni ve Orban, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı yaptı.

Ev sahibi Meloni, Macaristan'ın 1 Temmuz'da AB Dönem Başkanlığını üstleneceğini ve bu dönemdeki programını sunmak üzere Orban'ın Roma'ya geldiğini belirterek, "Güçlü bir Avrupa'nın ön koşulu olan demografik mücadeleden (doğum oranlarının artırılması) başlamak üzere Macaristan'ın dönem başkanlığı için belirlenen öncelikleri paylaşıyorum. Avrupa'nın rekabetçiliğine, Avrupa savunmasına ve tarım politikalarında yeni yaklaşım benimsenmesine odaklanılmasını paylaşıyoruz." dedi.

Meloni, düzensiz göçle mücadeleye ilişkin, "İtalya'nın katkısıyla da son aylarda gelişen yeni Avrupa yaklaşımının pekiştirilmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu yaklaşım bazı temel ilkelere dayanmaktadır: AB'nin dış sınırlarının savunulması, kitlesel yasa dışı göçe karşı mücadele, insan kaçakçılarıyla mücadele ve göçün nedenlerine inmek için menşe ve transit ülkelerle yeni bir işbirliği ve ortaklık modelinin oluşturulması gibi üzerinde anlaştığımız pek çok konu var." diye konuştu.

Orban ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı da ele aldıklarını aktaran Meloni, "Bu konuda, pozisyonlarımız her zaman örtüşmüyor ancak AB ve NATO'daki müttefiklerle aynı fikirde olmasa dahi önemli kararlar almasını sağladığı için Macaristan'ın pozisyonunu takdir ediyorum. Ukrayna'nın bağımsızlığı ve egemenliğine verdiğimiz desteği yineledik." ifadelerini kullandı.

Konuk Başbakan Orban da "İtalya, göç ve rekabet alanındaki hedeflerimize ulaşmada en önemli mütteffiklerimizden biridir." dedi.

Orban, AB Dönem Başkanlıklarında Avrupa'da asıl sorun olarak tanımladığı rekabet edilebilirliğe dair bir proje ortaya koymak istediklerini, Avrupa'nın kendisini üçüncü taraf ortaklardan izole etmemesi gerektiğini, yeşil dönüşümün de Avrupa ekonomisine karşı olacak şekilde yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Macaristan Başbakanı, Afrika'ya yönelik kalkınma projeleri başlatmamaları durumunda yönetemeyecekleri boyutta kitlesel göçle karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

Orban, Batı Balkanların AB'ye üyelik sürecine de değinerek "Bu ülkelerin, 15 yıl 2 aydır üyelik için beklemesinin utanç verici ve kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Evet ya da hayır diyelim." yorumunu yaptı.

- Orban'dan AB yönetiminin üst pozisyonlarına yönelik isim belirlenme biçimine tepki

Viktor Orban, AP seçimleri sonrasında AB yönetiminin üst pozisyonlarının belirlenme biçimine tepki göstererek, "AB'nin asıl projesi bu değil, büyük-küçük herkesin katılımını sağlamaktı. Şu anki izlenmesi gereken bir yol değil. Üst pozisyonlara yönelik bu hizipçi anlaşmayı destekleyemeyiz." diye konuştu.

Macaristan Başbakanı ve ülkesindeki Fidesz partisinin lideri Orban, Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler Grubunda (ECR) Romanya'dan aşırı Macar karşıtı bir partinin olması sebebiyle buraya katılmayacaklarını vurgulayarak, "Ama biz aynı grupta olmasak dahi Avrupa'daki sağ partileri güçlendirmeye kararlıyız." dedi.

Orban'ın aksine Meloni ise AB yönetiminin üst pozisyonlarına ilişkin doğrudan bir yorum yapmazken, Macar mevkidaşıyla 27-28 Haziran'da AB'nin yeni yasama döneminin ilk liderler zirvesinde Brüksel'de görüşeceklerini söyledi.

Meloni, bu zirvede AB stratejik gündemini ve gelecek yıllarda AB'nin hangi yöne gitmesi gerektiğini ele alacaklarını kaydetti.

- İtalyan basını, Meloni'nin AB Komisyonu Başkanlığı için von der Leyen'e destek vermeye yöneldiğini yazdı

İtalyan basınında, Roma'daki Meloni-Orban görüşmesine ilişkin haber ve yorumlarda, iki liderin görüşmesinin AB yönetiminde üst pozisyonların belirlenmesi arifesinde gerçekleştiği vurgulandı.

La Stampa gazetesi, AB'nin zirvesindeki isimlerin belirlenmesinde bir anlaşma olma ihtimalinin uzak olmadığı ifade edilirken, Il Messaggero gazetesi ise "Meloni, Ursula'ya doğru kayıyor" başlığıyla Meloni'nin, AB Komisyonu'nda etkili bir başkan yardımcılığı pozisyonu karşısında partisinin dahil olduğu ve kendisinin de lideri olduğu ECR'den ayrı olarak Ursula von der Leyen'e destek vermeye yakın olduğu belirtildi.

La Repubblica gazetesinde bugün yer alan haberde, AB'deki üst düzey pozisyonlara yönelik Meloni'nin, von der Leyen ile gayriresmi temasının hiç kesintiye uğramadığı, bununla beraber Meloni'nin bugün Orban ile Roma'da bir araya gelerek, Fransa, Almanya ve Polonya'nın Roma'yı dışarıda bırakarak kendi başlarına karar vermelerine karşı egemenlikçi sağ eksenin güçlendirilmesine dair bir mesaj verdiği yazıldı.

ANSA ajansı da görüşmenin ardından geçtiği haberlerinde, Meloni ve Orban'ın iyi bağlara sahip olduğunu, yasa dışı göçle ve düşen doğum oranlarıyla mücadele gibi konularda ortak fikirleri paylaştıklarını ancak Ukrayna'ya destek konusunda ve AB'nin yeni yasama döneminde Roma ve Budapeşte'nin yaklaşımlarının farklı olduğunu kaydetti.