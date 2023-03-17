Bogota, 17 Mart 23 (TAK): Meksika'da 7 Mart'tan bu yana kendilerinden haber alınamayan 6 kadından bazılarının cesedinin bulunduğu bildirildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Celaya kentinde tespit edilen bazı cesetlerin kaybolan kadınlara ait olduğu yönünde kanıtlar tespit edildi.

Eyalet Başsavcısı Carlos Zamarripa açıklamasında, bulunan cesetlerin kaybolan kadınlara ait olduğu yönünde kanıtlar edindiklerini belirterek, kimliklerin belirlenmesinin ardından detaylı bilgi paylaşacaklarını kaydetti.

Grup halinde seyahat eden kadınların Celaya şehrinin kırsal kesimlerinde kaybolduğu bunun üzerine ailelerin de polise kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi.

Savcılık binasına gelen aileler, yetkililerden bulunan cesetlerle ilgili kendilerine bilgi verilmesini istedi.

Soruşturmanın devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

(AA/CPY/ŞEB)