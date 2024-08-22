Meksika'da hakimler, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un önerdiği yargı reformuna tepki olarak süresiz grev başlattı.

Obrador'un "ülkedeki güçlü kişilerin insafına bırakılan yargının temizlenmesi" olarak vadettiği reformu açıklamasının ardından, hakim ve yargıçlar reforma tepki gösterdi.

Hakim Juana Fuentes Velazquez, basına yaptığı açıklamada, "bu yargı reformuna karşı meşru bir direniş eylemi" olarak nitelediği grevin dün gece başladığını duyurdu.

Ülkenin eşi benzeri görülmemiş anayasal bir krize doğru gittiğini ve bu durdurulmazsa sosyal yapıda derin yaralar bırakacağını söyleyen Velazquez, bu nedenle ülke genelindeki mahkemelerin "acil" davalar dışında 21 Ağustos itibarıyla süresiz olarak askıya alındığını açıkladı.

Velazquez, reformun sadece adaleti değil aynı zamanda ülkenin istikrarını da tehdit ettiğini savundu.

Hakimlerin grevinin, reform iptal edilene kadar veya Kongre ortak bir karar için yargıyla iletişim kurana kadar süreceği bildirildi.

Meksika Devlet Başkanı Obrador'un önerdiği yargı reformu, hakimlerin halk oylamasıyla seçilmesini, adayların da Kongre ve yargı tarafından sunulmasını kapsıyor.