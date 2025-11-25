Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli olan ve belediye sınırlarında görev yapan öğretmenler için yemek düzenledi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, yemek Bafra Halk Plajı Bostan Beach Restaurant’ta gerçekleştirildi.

Programda konuşan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, öğretmenliğin sadece bilgi aktarmakla sınırlı olmadığını vurgulayarak, öğretmenlerin toplumun geleceğini inşa eden en önemli güç olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin, çocuklara yalnızca akademik bilgi kazandırmakla kalmayıp; vatan sevgisi, ahlak, dayanışma, kültür ve kimlik bilinci aşıladığını vurgulayan Tuğlu, emekleri için tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Tuğlu, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenleri saygı ve minnetle andığını ifade ederek, görevini sürdüren tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.