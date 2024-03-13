“İnsan hayatını kutsal bir emanet olarak görüyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz”

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda sağlık alanında hizmet veren hekimler olarak, insanların sağlığına ve refahına adanmış bir hayat sürdürmek için çaba harcadıklarını ifade etti.

Tüm sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını, özverilerini ve özverili çalışmalarını takdir eden Tuğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bizler, sağlık alanında hizmet veren ve vermiş hekimler olarak, insanların sağlığına ve refahına adanmış bir hayat sürdürmek için çaba harcıyoruz. Bu süreçte, zaman zaman zorluklarla karşılaşsak da, mesleğimizin getirdiği sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Her birimiz, insan hayatını kutsal bir emanet olarak görüyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz.

Bugün, mesleğimizin değerini ve önemini bir kez daha hatırlamak ve tüm sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu göstermek için önemli bir fırsattır. Pandemi gibi zorlu bir dönemde, tıp camiası olarak birlik ve dayanışma içinde hareket ettik. Toplumumuza sağlık ve güvenlik sağlamak için el ele verdik

Bu vesileyle, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum.”