Dikmen’de, Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Müdürlüğü’nde görev başındayken, geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda yaşamını yitiren Mehmet Korkmaz'ın ölüm nedeninin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu açıklandı.

Korkmaz, (E-47) dün görev başındayken geçirdiği ani bir rahatsızlık üzerine ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı, yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis'ten yapılan açıklamada, Polis Memuru Mehmet Korkmaz üzerinde yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam etmektedir.