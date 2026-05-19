Lapta'da alkollü içki tesiri altında olan bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşıdan gelen araca çarptı, yaralanan olmadı.

Polis'ten verilen bilgiye göre bugün 06.30 sıralarında, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, 140 miligram alkollü içki tesiri altındaki Nidal Yeşil (E-28), yönetimindeki ZB 778 plakalı salon araçla, çembere giriş yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı şeritte seyreden Efe Bora Kanan (E-26) yönetimindeki SE 594 plakalı salon araçla çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

ZB 778 plakalı araç sürücüsü Yeşil, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.