(Kamalı Haber)- Güney Kıbrıs’ta Pakistan Vatandaşı bir kişinin polis tarafından sınırda vurularak öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Ali Uluçay bugün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Zanlı insan kaçakçılığı suçundan teminata bağlandı. Polis çavuşu Cemil Basri, mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 5 Ocak 2025 tarihinde Akıncılar köyünün güneyinde ismi tespit edilemeyen 4 yabancı şahsı, MD120 plakalı aracı ile güneye geçirdiğini söyledi. Polis, 6 Ocak tarihinde güneyde Pakistanlı bir şahsın ölü bulunduğunu, insan kaçakçılığı ile bağlantılı olan ölümle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aranan şahıslardan biri olan zanlının 15 Ocak’ta aracıyla birlikte Girne Limanından çıkış yaparken yakalandığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını, aracın emare alındığını kaydetti. Polis, araçta yapılan incelemede arka kaputun bir kısmının yeni boyandığını belirlediklerini, yapılan incelemede kurşun deliğinin boya ile kapatıldığını tespit ettiklerini söyledi. Polis memuru, zanlının üzerinde bir adet telefon bulunarak emare alındığını ancak olayda kullandığı telefonun henüz bulunmadığını söyledi. Polis, Rum polisi tarafından Bilgi Değişim Ofisi aracılığıyla kendilerine yazı gönderildiğini, güneyde ölü bulunan şahsın adının Shoib Khan olduğunun bildirildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Shoib Khan’ın 29 Kasım 2021 tarihinde KKTC’ye 60 günlük vize ile giriş yaptığını ancak ülkeden yasal çıkışının olmadığını açıkladı. Polis memuru Bilgi Değişim Ofisi aracılığıyla gönderilen yazıda bazı şahıslarla ilgili araştırma yapılmasının talep edildiğini açıkladı. Polis, KKTC makamlarının da Bilgi Değişim Ofisine yazı yazarak, bazı bilgiler talep ettiğini söyledi. Mesele ile ilgili soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden polis, zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu, insan kaçakçılığı suçunun 5 yıla kadar hapis öngördüğünü ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 60 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC Vatandaşı 2 kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada1 gün polise ispat-i vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.