Medya Etik Kurulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun şikayeti üzerine başlattığı inceleme sonunda “ciddi etik ihlali” tespit ettiği “Gargacık” ve “Kıbrıs Gerçek” isimli yayın organlarını kınadı.

Medya Etik Kurulu konuyla ilgili açıklamasında, "mesleki hassasiyet ve medya özgürlüklerini temel alarak, titizlikle ve evrensel ilkeler" üzerinden yapılan değerlendirmede, sözkonusu kuruluşların DAÜ ile ilgili çeşitli tarihlerde yaptığı yayınların tek taraflı, teyide muhtaç, tarafsızlık ilkesinden uzak ve yorum odaklı olduğu sonucuna varıldığını belirtti

Açıklamada ayrıca künyesiz, kaynağı belirsiz ve etik dışı yayın yapan dijital medya platformlardaki artışa işaret edilerek, dezenformasyonun yayılmasında, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesinde ve kişilik haklarının ihlalinde önemli rolü olan bu oluşumların takipçisi olunacağı kaydedildi.