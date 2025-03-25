Medya Etik Kurulu’ndan yapılan açıklamada “Kurul, emeğe ve kaynağa saygı göstermeye; özgün içeriklere kaynak belirtmeden yer vermeme konusunda daha dikkatli davranmaya davet etmektedir.” denildi.

Açıklamada, 23 Mart tarihinde Kıbrıs Postası’nda yayımlanan “Federasyon Oyuncağını Artık Ellerinden Aldık” başlıklı özel haberin, 24 Mart tarihinde Ada News ve Kıbrıs Tercüman’ın ön sayfalarında kaynak belirtilmeden kullanıldığına dair şikâyet alındığı bildirildi.

Kurul tarafından yapılan incelemede, haberin iki ön sayfada da Kıbrıs Postası’na atıfta bulunulmadan, aynı ifadeler ve içerikle manşetlere taşındığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, İnternet Gazeteciliği Deklarasyonu’nun 3. maddesine atıfta bulunularak, başka bir medya kuruluşundan alınan haberlerde kaynağın belirtilmesinin ve ilgili medya kuruluşuna yönlendirme yapılmasının esas olduğu vurgulandı.

Yapılan davranışın meslek etiğini ihlal ettiğine ve medya kuruluşlarının itibarını zedeleyen bir durum olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu nedenle uyarı kararı alındığı belirtilerek, emeğe ve kaynağa saygı gösterilmesi gerektiği ifade edildi.

- En çok şikayet alınan konu kaynak göstermeme, masumiyet karinesinin ihlali ve teyitsiz haberler

Medya Etik Kurulu, ayrıca bir açıklama yaparak, en çok karşılaştığı ve kamuoyundan en sık şikâyet aldığı üç konunun “haber kaynaklarının belirtilmemesi, masumiyet karinesinin ihlali ve teyitsiz haberlerin yayımlanması” olduğunu belirtti.

Açıklamada, bu üç başlığa azami dikkat gösterilmesinin önemine vurgu yapılarak, gazeteciliğin yalnızca bilgiye ulaşma değil, bu bilginin doğru biçimde sunulmasını, meslektaşlar arası etik dayanışma gösterilmesini ve gazetecilik ürünlerine saygı duyulmasını gerektiren bir kamu görevi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kaynak belirtilmemesinin, hem emeğe hem de kamunun doğru bilgiye ulaşma hakkına saygısızlık olduğu ifade edildi.

Masumiyet karinesinin ihlaline ilişkin ise, Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 4. maddesine ve KKTC Anayasası’nın 18/4. maddesine dikkat çekilen açıklamada, basın kuruluşlarının, suçluluğu yargı kararıyla kesinleşmemiş bireyleri suçlu ilan edecek yayınlardan kaçınması, iddiaların ve savunmaların adil ve dengeli biçimde aktarılması gerektiği hatırlatıldı.

“Bir kişinin polis ifadelerinde yer alması veya soruşturma geçirmesi, medya aracılığıyla mahkûm edilmesini meşrulaştırmaz.” denilen açıklamada, medyanın yargının yerine geçmeye çalışmaması, adil yargılanma hakkını koruması gerektiği vurgusu yapıldı.

- “Haberlerin teyit edilmeden yayımlanması, basın güvenilirliğini ciddi şekilde sarsan önemli bir sorun”

Öte yandan, haberlerin teyit edilmeden yayımlanmasının basın güvenilirliğini ciddi şekilde zedelediği ifade edilen açıklamada, Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 1. ve 20. maddelerinin, haberlerin nesnel, tarafsız ve doğrulanmış biçimde sunulması gerektiğini açıkça belirttiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yalnızca duyumlara veya tek taraflı iddialara dayanarak haber yayımlamanın yanlış bilgi yayılmasına sebep olduğu ve habercilik mesleğini popülist bir zemine sürüklediği ifade edildi.

Tüm basın kuruluşlarına çağrıda bulunulan açıklamada, “Haber üretiminde kaynaklarınızı açıkça belirtin. Henüz yargı kararı çıkmamış bireylerin haklarına saygı gösterin ve mutlaka çok yönlü teyit süreçlerinden geçmiş bilgileri kamuoyuna sunun. Basının itibarı, haberin hızıyla değil, doğruluğuyla ölçülür.” denildi.