Medya Etik Kurulu, 5 Aralık tarihinde yayımlanan "Güney’den sonra Kuzey’de de davalar sırada” başlıklı haberle ilgili olarak, Kıbrıs Türk Haber Sitesi’ne oy birliğiyle uyarı verilmesi kararı aldığını açıkladı.

Kurul, ayrıca, söz konusu haberin masumiyet karinesine aykırı olduğu, kişilik haklarını ve nesnellik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle erişimden kaldırılması ve İnternet Gazeteciliği Deklarasyonu’nun 11. maddesi “tekzip ve cevap hakkına saygı gösterilmesi” ilkesine dayanarak, haberde adı geçen kişinin avukatı tarafından talep edilen tekzip metninin gazetede yayımlanması çağrısında bulundu.

Medya Etik Kurulu’ndan yapılan açıklamada, haberde ismi geçen kişinin avukatı İzzi Okray tarafından Kurul’a iletilen şikayetin ardından, Kurul’un haberle ilgili değerlendirme yaptığı ve yayımlanan haberin Gazetecilik Meslek İlkeleri’ne aykırılıklar içerdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

- “Basın etiği, bireylerin haklarının korunmasını ve kişilik haklarına saygıyı zorunlu kılar”

Açıklamada, tespit edilen aykırılıklara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“İncelemede, haberde Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 4’üncü maddesi olan “Masumiyet Karinesi” ilkesinin açıkça ihlal edildiği belirlenmiştir.

Haber içeriğinde, ismi geçen kişinin suçu kesinleşmemiş olmasına rağmen suçlu ilan edildiği anlaşılmıştır. Bu durum, ilgili kişinin kişilik haklarını zedelemekte ve kamuoyunda mahkeme kararı olmadan suçlu algısı yaratmaktadır.

Basın etiği, bireylerin haklarının korunmasını ve kişilik haklarına saygıyı zorunlu kılar. Yargı kararıyla suçluluğu sabit olmadıkça, hiç kimsenin suçlu ilan edilemeyeceği ve adil yargılanma hakkına sahip olduğu gerçeği, basın etiğinin temel ilkelerindendir.

Öte yandan, haberdeki iddiaların doğruluğu teyit edilmeden yayımlandığı da görülmektedir. Bu durum, Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin ilk maddesi olan “Nesnellik ve Tarafsızlık” maddesine aykırılık içermektedir. Haberlerin, doğruluğu kanıtlanmış bilgilere dayanması ve tarafsız bir biçimde sunulması gerekmektedir. Haberin bu şekilde yayımlanması, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır.”