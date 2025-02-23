Medya Etik Kurulu, İnternet Gazeteciliği Deklarasyonu’nun ve gazetecilik meslek etiği ilkelerinin günün ihtiyaçlarına uygun güncellenmesi amacıyla başlattığı çalışmalar çerçevesinde dün bir çalıştay düzenledi.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği binasında yer alan çalıştaya, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, Gazeteciler Birliği Başkanı Efdal Keser, Medya Etik Kurulu Başkanı Aysu Basri Akter ve kurul üyeleri, üniversitelerin iletişim fakültelerinde görev yapan akademisyenler ve gazeteciler katıldı.
Medya Etik Kurulu’nca hazırlanan öneriler üzerinde fikir alışverişi yapılan ve öneriler paylaşılan çalıştayın sonuçlarının ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
Medya Etik Kurulu’nun bütün karar ve değerlendirmelerinde temel alacağı güncellenmiş ilkelerin medya kuruluşları arasında imzaya açılacağı da belirtildi.