Medya Etik Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Güneş gazetesinin bugünkü nüshasında yayımlanan görsellerin, Gazeteci Doğan Samer’in kişisel Facebook hesabından izinsiz bir şekilde alınıp kullanıldığı, yapılan incelemede gazetenin kaynak göstermeden ve fotoğraf sahibinden izin almadan görselleri kullanarak gazetecilik etik ilkelerini ihlal ettiğinin belirlendiği kaydedildi.

“Gazetecilikte emeğe ve telif haklarına saygı esastır. Bir gazetecinin veya fotoğrafçının ürettiği içerikler, onun fikri mülkiyet hakkı kapsamındadır ve izinsiz şekilde kullanılamaz.” denilen açıklamada, haberciliğin temel prensiplerinden birinin içerik üreticilerinin haklarını korumak ve eser sahiplerine gerekli saygıyı göstermek olduğu ifade edildi.

Güneş gazetesinin bu temel prensibi ihlal ederek, izinsiz içerik kullanımıyla fotoğrafçının emeğini yok saydığının belirtildiği açıklamada, “Gazeteciliğin temelinde dürüstlük, şeffaflık ve emeğe saygı yer alır. Bir gazetecinin veya fotoğrafçının ürettiği içeriklerin izinsiz şekilde kullanılması, yalnızca bireysel hakları ihlal etmekle kalmaz, aynı zamanda mesleki etik açısından da bir sorun teşkil etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yapılan değerlendirme sonucunda Medya Etik Kurulu’nun oy birliğiyle Güneş gazetesini uyarma kararı aldığı kaydedildi.