Medya Etik Kurulu, Cüneyt Oruç’un A Haber yayınındaki tutumunu ağır bir etik ihlal olarak değerlendirerek, kınadı.

Medya Etik Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir’in yazdığı bir köşe yazısının Türkiye merkezli A Haber televizyon kanalı tarafından bağlamından koparılarak, manipüle edildiğini belirterek, bunu “gazetecilik meslek ilkelerine aykırı ve halkı yanıltmaya yönelik kasıtlı bir çarpıtma girişimi” olarak değerlendirdi. Söz konusu yayında, gazeteci Ali Kişmir’in yazdıklarının bilinçli bir şekilde bağlamından koparılarak, provokatif ve düşmanlaştırıcı bir anlatıya malzeme yapıldığının kaydedildi.

“Tarafsızlık ve doğruluğu temel alan gazetecilik yerine, Türkiye merkezli medya kanallarında halkı provoke etmeye yönelik yayınlara destek vermesi, mesleki sorumlulukla asla bağdaşmaz" denilen açıklamada, Medya Etik Kurulu'nun, "Cüneyt Oruç’un A Haber yayınındaki tutumunu ağır bir etik ihlal olarak" değerlendirdiği ve bu nedenle Oruç’a yönelik kınama kararı aldığı belirtildi.

- Medya Etik Kurulu, Kıbrıs Gerçek, Bülten Kıbrıs ve Topuz Medya adlı yayın kuruluşlarını uyarma kararı aldı

Medya Etik Kurulu ayrıca, iş insanı Koral Bozkurt tarafından iletilen şikâyet başvurusu üzerine son günlerde bazı internet haber sitelerinde yayımlanan içeriklerle ilgili değerlendirme süreci yürüttüğünü açıkladı.

Şikayete konu haberlerdeki inceleme sonucunda Kıbrıs Gerçek, Bülten Kıbrıs ve Topuz Medya adlı yayın kuruluşlarını şikayete konu haberlerde etik ihlallerin bulunduğu gerekçesiyle uyarma ve Gazetecilik Meslek İlkeleri’ne uygun yayıncılık yapmaları gerektiği hatırlatması kararı aldı.