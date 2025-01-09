Medya Etik Kurulu, Avrupa Gazetesi’ne oybirliğiyle uyarma kararı aldı.

Medya Etik Kurulu yazılı açıklamasına göre, Kıbrıs Postası tarafından yayımlanan “4 Aylık Hayat Pahalılığı Oranına Göre En Düşük Kamu Maaşı 56 Bin 79 TL” başlıklı haberin, Avrupa Gazetesi’nin bugünkü nüshasında “İşte Maaşınız” başlığıyla “izinsiz” olarak yayımlanmasıyla ilgili Kıbrıs Postası Dijital Yayınlar Koordinatörü Canan Onurer’in şikayeti üzerine inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan inceleme sonucunda, Avrupa Gazetesi’nin Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 17. maddesini ihlal ettiği tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Tek bir cümle veya ifade dahi başka bir kaynaktan alındığında, ilgili kaynağa atıfta bulunulması, gazeteciliğin temel ilkelerinden biridir. Bu ilke, hem emeğe saygının hem de okuyucuların doğru bilgilendirilme hakkının bir gereğidir. Avrupa Gazetesi’nin, Kıbrıs Postası’na ait özel içeriği kaynak belirtmeden ve haberi basılı yayınlarında sunarak yayımlaması, bu temel gazetecilik ilkelerinin açık bir ihlalidir.

Medya Etik Kurulu, yapılan değerlendirmeler sonucunda Avrupa Gazetesi’ne yönelik oybirliğiyle uyarma kararı almıştır. Bu karar, medya kuruluşlarına kaynak gösterme zorunluluğu ve etik ilkelere uyma sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmaktadır.”