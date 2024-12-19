Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın 4 milyar 856 milyon 371 bin TL’lik bütçesi görüşülüyor.

Genel Kurul'da bugün İlk olarak, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu, Genel Tarım Sigortası Fonu ve Toprak Ürünleri Kurumu’nun 2025 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarıları’nın üçüncü görüşmelerine ilişkin tezkereler onaylandı.

Daha sonra Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçesi görüşülmeye başlandı.

-Şahiner

İlk sözü alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın üretimi ve rekolteyi artırma konusuna yön vermek yerine “ithalat işlerinden sorumlu bir bakanlık” haline geldiğini savundu.

“Böyle gidilirse önümüzdeki günlerde büyük eylemlere tanık olacağız, tarımcı, hayvancı Meclis önünden ayrılmayacak.” diyen Şahiner, üreticilerin “iflasın eşiğinde” olduğunu söyledi.

Şahiner, üreticilerin üretimden, geri dönmemek üzere çekildiğini savunarak, çiftliklerin, arazilerin satışa çıkarıldığını belirtti.

“İç pazardaki astronomik rakamlar da bunun göstergesidir.” diyen Şahiner, girdi maliyetleri nedeniyle üreticilerin üretimden vazgeçtiğini, talebi karşılayacak oranda üretim yapılamadığını söyledi.

Şahiner, patates ithalatına değinerek, stoklarda bekleyen patatesin yeterli olmayacağının bilindiğini, ithalatın hasat döneminde değil daha önceki bir zamanda yapılması gerektiğini söyleyerek, bunun patates hasadını azaltacağını belirtti. Şahiner, “Üreticiyi manevi yönden de yaralayan bir adım attınız.” dedi.

Patates ithalinde ülkeye hastalık taşınma riski de bulunduğunu dile getiren Şahiner, bunun önlenmesine yönelik nasıl bir adım atıldığını, analiz yapıldıysa sonuçlarının paylaşılmasını talep etti.

Şahiner, bütçe rakamlarının üreticiyi destekleyecek noktada olmadığını dile getirerek, ek bütçe ve kaynağa ihtiyaç olduğunu belirtti.

Narenciye ihracatına yönelik prosedürleri eleştiren Şahiner, “Eğer bu prosedür tam olarak uygulanacaksa narenciyede bu yıl da bir kriz kapıdadır.” dedi.

Narenciye ihracat teşvik priminde artış öngörüldüğünü dile getiren Şahiner, rakamların açıklanması gerektiğini belirtti.

Şahiner, narenciye ihracatında tekrar sıkıntı yaşamamak adına üçüncü ülkelere satış için adım atılması ve uluslararası bitki sağlığı sertifikası elde etmek adına çaba harcanması gerektiğini söyledi.

Sulama ile ilgili fırsat eşitliği sağlanması, kooperatifleşmeye önem verilmesi gerektiğini dile getiren Şahiner, hayvancıları da “zor günlerin beklediğini” söyleyerek, yerli üreticinin korunması gerektiğini belirtti.

Türkiye’den gelen suyun Mesarya’ya yetmeyeceğini dile getiren Şahiner, balıkçılığa önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Çam kese böceği ile mücadelede ihaleye çıkılıp çıkılmadığını soran Şahiner, ağaçların heba edildiğini söyledi.

Su konusuna da değinen Şahiner, yerel kaynakların önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye’den gelen su kadar bir suyun bir yılda denize akıtıldığını belirtti.