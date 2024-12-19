 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 13.50’de Ziya Öztürkler başkanlığında toplandı.

Tatar, Günkut ile Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs’ta dereceye girenleri kabul etti Tatar, Günkut ile Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs’ta dereceye girenleri kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın 4 milyar 658 milyon 371 bin TL’lik bütçesi görüşülecek.

Meclis’te bugün Bakanlığa bağlı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’nun 187 milyon 250 bin TL’lik  Genel Tarım Sigortası Fonu’nun  760 milyon TL’lik ve Toprak Ürünleri Kurumu’nun 2 milyar 447 milyon 72 bin TL’lik 2025 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarıları ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarılara ilişkin raporu ele alınacak.

Editör: Mehmet Mehmet