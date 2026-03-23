Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda alçak orman arazilerinin devri ve icarıyla ilgili yasa tasarısı konuşuldu. CTP, yasa tasarısının geri çekilerek konunun yeniden ele alınmasını önerirken, Başbakan Ünal Üstel yasa tasarısının görüşülmesine aynı şekilde devam edeceklerini söyledi.

Genel Kurul'da Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” üçüncü görüşmesine ilişkin tezkereler okundu.

Orman arazileriyle ilgili tezkere oy çokluğu, mücahitlerin tazminiyle ilgili tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

-İncirli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısı üzerine söz aldı.

İncirli, tasarı ile ilgili geçen hafta yaptıkları görüşmelerde, arazinin büyüklüğü ile ilgili eleştirileri ortaya koyduklarını ve konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini paylaştıklarını kaydetti.

2008'de İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) KKTC’ye gelmesinde davetleri olduğunu, Karpaz’daki yatırımın da doğa ile çevre ile uyumlu olması gerektiğini ifade eden İncirli, bu konuda yapılan kuruluş yasası çalışmalarını da anımsattı.

İncirli, toplumun, arazinin büyüklüğü ile ilgili hassasiyetlerine de işaret ederek, İTÜ’nün kaliteli bir üniversite olduğunu ve Karpaz bölgesinde de hayata geçmesini arzu ettiklerini ancak yatırımın artık başlaması gerektiğini belirtti.

Sıla Usar İncirli, buradaki itirazın, toplumsal hassasiyetin; arazinin büyüklüğüne olduğunu kaydederek, arazilerin sınırlandırılması için konunun yeniden ele alınması gerektiği düşüncesiyle yasanın komiteye geri çekilmesi çağrısı yaptı.

Yatırıma kimsenin itirazı olmadığını ifade eden İncirli, “Yasa tasarısı geri çekilsin, yeniden ele alınsın, aksi halde CTP’nin oy doğrultusu ret olacak” dedi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, uzun süredir gündemlerinde olan ve yatırım içeren İTÜ protokolüne işaret ederek, İncirli’nin çağrısını değerlendirdi.

Üstel, yasa tasarısının bugüne gelene kadarki sürecini anlatarak, alçak orman arazilerinin de içinde bulunduğu bir alanda yapılacak kampüsün, doğayla çevreyle iç içe yapılacağını kaydetti.

UBP olarak yasa tasarısının görüşülmesine aynı şekilde devam edeceklerini, orada mevcutun yanında daha güzel bir ağaçlandırma yapılacağını, arazide eğitim dışında bir yapılaşma olmayacağını ifade eden Üstel, üniversitenin orada kuracağı kampüsü anlattı.

Karpaz'ın stratejik bir alan olduğunu söyleyerek ülkenin güvenliğini sağlayanın Türkiye Cumhuriyeti olduğunu anımsatan Başbakan Üstel, bu konunun Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Üstel, milletvekillerinin buna göre düşünmesini istedi.

Bölgedeki savaş ve gerginliklere de işaret eden Üstel, güvenlik açısından da bunun önemine vurgu yaptı.