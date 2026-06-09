Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer veriliyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak, Danışma Kurulu’un bugünkü Meclis oturumuyla ilgili "Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın ilk sırada görüşülsün" kararı oylanarak oy birliği ile kabul edildi. Ardından İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Başkan Vekili Filiz Besim, Tasarı’nın yeniden değerlendirilmek üzere Komite’ye iade edilmesini önerdi. Öneri, oy birliği ile kabul edildi.

Ardından 19-21 Mayıs tarihlerinde Strazburg’da yapılan Avrupa Parlamentosu toplantısına katılan UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, toplantıya ilişkin Çalışma Raporu’nu sundu.

Sonrasında toplantı, milletvekillerinin güncel konuşmaları ile devam etti.

-Barçın

İlk olarak CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Güvenlik Kamu Emekçilerinin Sorunlarını Görmezden Gelen ve Anlamayan UBP, DP, YDP Hükümeti” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.

Güvenlik kamu çalışanlarının mesai saatlerine ilişkin geçen hafta yaptığı konuşma üzerine, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın sosyal medya üzerinden açıklama yaptığını belirten Barçın, Berova’nın Meclis kürsüsünden verdiği Gümrük Dairesi’nin “usulsüzlük iddiaları” konusunda da açıklama yapacağına dair söz verdiğini ancak bu açıklamanın henüz yapılmadığını kaydetti. Barçın, Berova’yı “yalan söylemekle” suçladı.

Kıb-Tek’in mali raporlarının da dört yıldır yayınlanmadığını söyleyen Barçın, bununla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamasını da eleştirdi. Hükümetin denetimden kaçtığını savunan Barçın, “Neyden korkuyorsunuz?” diye sordu.

Berova’nın güvenlik kamu çalışanlarının mesai saatlerine ilişkin “çalışma saatlerinde haftalık toplam süreyi artıran veya çalışanlara ilave bir yük getiren bir uygulamanın söz konusu olmadığı” yönündeki sosyal medya açıklamasını okuyan Barçın, Berova’yı “çalışma saati ile çalışma süresi” arasındaki farkı bile bilmemekle itham etti. Kendisinin çalışma sürelerinin de çalışma saatlerinin de uzatıldığını ifade ettiğini kaydeden Barçın, Hükümetin bu insanları anlamak istemediğini söyledi. Barçın, mesai bitiş saatinin ötelenmesinden yaşanan sıkıntılara değindi.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise “Kıb-Tek İhaleleri” konulu güncel konuşma yaptı.

Kıb-Tek’te tarihi vurgunlar yüzünden milyarlarca TL ekstradan elektrik faturaları oluştuğunu ileri süren Şahiner, idarenin Kıb-Tek’in harcadığı her kuruşun peşinde olması gerektiğini ancak böyle bir durum olmadığını kaydetti.

Birilerinin milyarlarca Türk Lirası haksız kazanç sağladığını söyleyen Şahiner, kurumun özelleştirilmek istendiğini savundu.

Hükümetin taşımacılık ihalesi ile “tarihi bir vurguna imza attığını” iddia eden Şahiner, konuya ilişkin Sayıştay raporlarına işaret etti. Bunun ardından Başbakan Ünal Üstel’in Türkiye’nin taşımacılığı karşılayacağına dair haberi verdiğini anımsatan Şahiner, bundan bir süre sonra ise yaşanan yakıt sorunu ile Kıb-Tek’e yakıt taşıyan geminin bağlandığının ortaya çıktığını anlattı.

Sayaçları okuyacak yazılım ihalesine de değinen Şahiner, bunun ihale rayiç bedelinin 1 buçuk milyon lira olduğunu ve kendilerinin buna karşı çıktığını anımsattı. Bu yazılımın bugün yarım yamalak çalıştığını da ekleyen Şahiner, yazılımı yapan kişinin ise Türkiye’de “örgüt lideri olarak anıldığını” ve bugün hapishanede olduğunu da belirtti.

İhale kutusundan çıkmayan zorunlu evrağın daha sonra dosyadan çıktığı yönünde Sayıştay bulgusu dahi olduğunu kaydeden Şahiner, bu raporları okuyan hükümet mensuplarının utanması gerektiğini vurguladı.

Kurumdaki diğer ihalelere ve bu ihaleler için harcanan miktarlara de değinen Şahiner, “Bakın nerelere ne paralar atılmış.” dedi. Şahiner, elektrik maliyetlerine yapılan zamların nedeni olarak bu ihaleleri işaret etti, doğru yatırımlarla elektrik maliyetlerinin düşürülebileceğini de dile getirdi.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Ongun Talat, sayaçlarla ilgili ihale konusunda bir bilirkişi raporunun ortadan kaybolduğunu hatırlattı.

-Toros

CTP Milletvekili Fikri Toros, “Jeopolitik Rekabet Odağında Kıbrıs” konulu güncel konuşmasında, Kıbrıs’ın tarihsel bir kırılma noktasında olduğunu söyledi.

Bölgenin ABD ve müttefiklerinin satranç tahtası haline geldiğini kaydeden Toros, Ukrayna ve Ortadoğu’da devam eden gerginlikler, düzensiz göç hareketleri gibi konuların bölgedeki sistemi derinden sarstığını söyledi. Toros, bu jeopolitik tablo içerisinde Kıbrıs sorununun çok boyutlu bir hal aldığını anlattı.

Avrupa güvenlik ve savunma mekanizmalarının ancak Türkiye’nin de dahil edilmesi ile amacına ulaşabileceğini anlatan Toros, bu jeopolitik ortamda Kıbrıslı Türklerin artık dünyadan kopuk bir anlayışla devam etmesinin sürdürülebilir ve kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

Kıbrıs meselesinin ezberlerle yönetilebilecek bir mesele olmadığını, yeni bir diplomatik akla ve hamleye ihtiyaç olduğunu kaydeden Toros, sonuç odaklı ve takvimli siyasi iradenin de gerekli olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreterinin yeni bir inisiyatif aldığını belirten Toros, tarafların stratejik bir anlaşma hedefiyle sürecin önünü açması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının geleceğinin uluslararası hukuk içerisinde şekillendirileceğini söyleyen Toros, bunların başarılamaması halinde beyin göçünün durdurulamayacağını, ekonomik kırılganlıkların sonlanamayacağını belirtti.

Jeopolitik kırılma dönemlerinin aynı zamanda büyük fırsat dönemleri olduğunu kaydeden Toros, bu sürecin edilgen bir seyircisi olmak yerine, siyasi sorunun çözümü için gerekli sorumluluğun yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.