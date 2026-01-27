Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak onaya sunuşlar yapıldı.

UBP grubu adına Grup Başkan Vekili Ahmet Savaşan ve CTP Grubu adına Grup Başkan Vekili Erkut Şahali’nin önerisiyle “Kamu çalışanlarının maaşı arasında oluşan makasın daraltılması ve bu düzenlemelerden dolayı oluşacak kaynağın değerlendirilmesi amacıyla geçici ve özel komite kurulmasına ilişkin tezkere” okundu. Tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, Danışma Kurulu’nun maaşlar arasındaki dengenin sağlanmasına ilişkin geçici ve özel komitenin üye sayısını belirleyen kararı da okundu. Yedi üyeli komitede, 2 UBP’den, 2 CTP’den, 1 DP’den, 1 YDP’den ve 1 bağımsız milletvekili yer almasına ilişkin karar oy birliği ile kabul edildi.

Ardından güncel konuşmalara geçildi.