Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.

Bu çerçevede, CTP Milletvekili Ürün Solyalı trafikle ilgili güncel konuşma yaptı.

-Solyalı

Trafiğin hayatı çok yakından ilgilendirdiğini, her yıl binlerce insanın trafikten zarar gördüğünü belirten Solyalı, bu konunun Ulaştırma Bakanlığı’nın gündeminde olmadığını ifade etti.

Dünyanın trafik kazalarında sıfır ölümü hedefleyen “vizyon sıfır”ı ortaya koyduğunu kaydeden Solyalı, Ulaştırma Bakanlığı’nı “sıfır vizyon” sahibi olmakla suçladı. Solyalı, “Trafiğe yapılacak yatırımlar gündem değildir.” dedi.

Karanlık, bariyersiz, güvensiz yollarla ilgili bir girişim olmadığını söyleyen Solyalı, insan hayatının öneminden bahsederek, bu konuda bir strateji belgesi hazırlanmasının önemine vurgu yaptı. Solyalı, stratejinin, insan unsurunun hata yapabileceği üzerinden kurgulanması gerektiğini vurguladı.

Hazırlanması gereken strateji belgesinin içinde neler olacağını da anlatan Solyalı, trafik kazalarında veri toplanarak analizinin yapılması gerektiğini kaydetti.

Güvenli karayolu yapılaşmasının derhal yapılması gerektiğini belirten Solyalı, ülkedeki trafik güvenliğine ve eğitimine önem verilmediğini de söyledi.

Ülkede trafikle ilgili yasaların aylardır beklediği eleştirisinde de bulunan Solyalı, bütçenin derhal ek bütçe ile takviye edilmesi gerektiğini vurguladı.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yanıt vermek üzere söz aldı.

Trafiğin gündem olma nedenini 10 günde 7 tane kazanın olması olarak gösteren Arıklı, 7 ölümlü kazanın polis raporlarına göre 5’inin sürat, birinin alkol, birinin ise dikkatsiz sürüş olduğunu belirtti.

Yolların dört dörtlük olduğunu savunmadığını söyleyen Arıklı, 1975’ten sonra trafik kazaları ile ilgili rakamları paylaştı ve kazaların yıllar içinde artan araç sayısına bağlı olarak arttığını söyledi. Arıklı, “kazaların, ölümlerin üzerinden siyaset yapılmamasını” istedi.

Toplu taşıma sistemine geçilmezde araç sayısının daha da artacağını belirten Arıklı, çarenin toplu taşıma olduğunu vurguladı, bunun için ciddi bir çalışma başlattıklarını söyledi. Arıklı toplu taşıma konusunda toplumsal konsensüs aradığını söyleyerek her kesimin buna destek vermesini istedi.

“Ölümlü trafik kazaları hepimizin ciğerini dağlıyor.” diyen Arıklı, imkanların yetersizliğine dikkat çekerek, imkanlar çerçevesinde yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Hız yapan, dikkatsizce araç sürenleri de eleştiren Arıklı, muhalefete trafik konusunu popülist bir şekilde ele almama çağrısında bulundu.

CTP milletvekili Sami Özuslu, yerinden söz alarak, “takata” marka hava yastıkları konusunda Bakanlığın tavrını sordu. Arıklı, sorunlu hava yastıklarını kontrol etme yönünde bir çalışmaları olduğunu kaydetti.