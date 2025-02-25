Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekillerinin konuşma istemlerine yer veriliyor.

Söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “Bütçe Açığı Büyüyor.. Borçlanma Artıyor.. Sağlığa Yatırım Yok.. Ama Biz Düzelteceğiz” konulu konuşma yaptı.

Din İşleri Dairesi Başkanlığıyla ilgili yapılan atamaları genel kurulun gündemine getiren Barçın, Başbakana "Meclis’ten kaçıyor" eleştirisinde bulundu. Barçın, ülke tarihinde, özellikle UBP tarihinde bunun ilk olduğunu savundu.

Din İşleri Başkanlığı atamasının usulsüz olduğunu öne süren Barçın, hükümetin atamalarını eleştirdi ve eğer usulüne uygunsa bu atamaların Savcılık ve Personel Dairesi görüşlerini talep ettiklerini söyledi.

Bir sözleşmeli personelin, sözleşmesi bittiği halde kamudan 5 ay maaş çektiğini ifade eden Barçın, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın bu konudaki açıklamalarını eleştirerek, “Cevap bekliyoruz, halkın parasının hesabını sormaya devam edeceğiz” dedi.

DPÖ’de bir süre sözleşmeli çalıştığı söylenen bu kişinin Başbakanlık tarafından sigortalara bildirilmediğine işaret eden Barçın, Sosyal Sigortalar Dairesi'nde yaptığı araştırma sonucunda bu şahsın özelde çalıştığını tespit ettiğini ve ayda 270 bin TL maaşla yatırım yapıldığını söyledi.

Bu şahsın işe gitmeden özel bir şirkette çalışarak, maliyeden para aldığını ifade eden Barçın, bu konunun peşini bırakmayacağını kaydetti.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, eleştirileri yanıtlamak üzere söz alarak, Meclis’e gönderdiği konuşma konusuyla yaptığı konuşma aynı olmayan Devrim Barçın’ın bu konuda şahsi bir husumeti varmış gibi bir konuşma yaptığını söyledi.

Sözleşmelerle ilgili bilgiler vererek, geçmişte de bu tip benzer sözleşme yenilemeleri yapıldığını kaydeden Berova, CTP döneminde de yapıldığını ifade etti. Berova, konunun Savcılık ve Sayıştay’a götürülmesinde bir problem olmadığını ve çıkacak karara saygılı olduklarını kaydetti.

Din İşleri Başkanlığı ile ilgili de çalışma yaptıklarını ifade eden Berova, bu konuda da gereken cevabı paylaşacaklarını söyledi.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da yeniden söz alarak, haksızlığa karşı hep birlikte mücadele verdiklerini ifade ederek, atamaların yasa dışı yapıldığını ve bunu kendilerinin değil yasaların söylediğini kaydetti.

Sözleşme yapılan şahsın sigortalara bildirilmediğini çünkü başka yerden maaş çektiğini ancak kamuya işe gitmeden maaş verildiğini belirten Barçın, bu şahsın işe gitmek için değil, UBP’nin parti meclis üyesi olarak UBP’yi savunmak için işe alındığını, bu yüzden olayın şahsi değil, toplumsal olduğunu çünkü halkın parasının dağıtıldığını söyledi. Barçın, denetim görevi için kürsüde bulunduğunu, halk adına bunu yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

-Şahali

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali de, “Kıbrıs Sorunu ve Status Quo” konulu güncel konuşma yaptı.

Şahali, Kıbrıs konusunda önemli bir döneme girildiğini ve Mart ayında gayri resmi bir toplantıda tarafların bir araya geleceğini ifade ederek, ortada aktif bir müzakere süreci yokken bu çok taraflı oturumun önemine işaret etti.

Türk tarafının bu toplantıda BM parametreleri dışında egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü gündeme getireceğini ifade eden Şahali, BM Güvenlik Konseyi kararlarını anımsatarak, Kıbrıs sorunu ve müzakerelere ilişkin saptamalarda bulundu.

Şahali, Kıbrıs sorunu ve müzakere süreçlerini geçmişten bugüne anlatarak, 50 yıldır müzakere edilen federasyonun aktif görüşmelerinin İsviçre’de durduğunu, yeni bir siyaset ortaya konduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun gündeme getirdiği “KKTC’nin tanınması, garantörlük, iki devletli çözüm” gibi önerileri “kafa karışıklığı” olarak niteledi.

CTP olarak federal çözüm için net bir duruş sergilediklerini ifade eden Şahali, siyasi eşitliğin müzakereye kapalı olduğunu kaydetti.

Meclis'in toplantı öncesi bilgilendirilmesi ve toplantıya yönelik hazırlık yapılması gerektiğini söyleyen Şahali, hedefin, karşılıklı kabul görebilir takvimi olan bir süreç olduğunu ifade etti. Şahali, takvime ulaşmanın önündeki engel Türk tarafı değilse, ne olacağının da kayda alınması gerektiğini belirtti.

Şahali, Kıbrıs Türk halkının, gasp edilen haklarını geri almak için net bir liderliği hak ettiğini ve bunu sağlayacak özgüvene sahip olduklarını söyledi.

-Ertuğruloğlu

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da, Kıbrıs Türk halkının devlet sahibi bir halk olduğunu ifade etti. Rum tarafının Türk askerinden ve garantilerden kurtulmak istediğini kaydeden Ertuğruloğlu, bu hedefini saklamadığı için kutladığı Rum yetkililerinin açıklamalarınıdan alıntılar yaptı.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununu BM Güvenlik Konseyi kararının yarattığına işaret ederek, esas sorunun görmezden gelindiğini, Rum'un devlet, Kıbrıs Türk halkının ise toplum görüldüğünü kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının atıldığı cumhuriyetin 1963 hadiseleri ve sonrasının anayasal ortaklığının bozduğunu söyleyen Ertuğruloğlu, silah zoruyla atıldıkları cumhuriyetten bahsetmenin doğru olmadığını ancak Rum tarafının bu cumhuriyeti kullanmaya devam ettiğini ifade etti. Ertuğruloğlu, Türk tarafının tezi olan federasyonun 60 yıl müzakere edildiğini ancak sonuçta ne elde edildiğini sordu.

Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri'nin de aynı şekilde müzakere sürecinin sonuç vermediğini gördüğünü ve ortak zemin olmadığını söyleyip, yeni öneri istediğine işaret ederek, bu çerçevede yeni önerilerle masaya gittiklerini belirtti.

Ortak zemin olmayacaksa müzakere de olmayacağını söyleyen Ertuğruloğlu, BM parametreleri ve AB müktesebatından bahseden Rum tarafının ne söylediğine çok dikkatle baktığını kaydetti.

Adadaki mevcut statükonun da kabulleri olmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, Şahali'nin söylediği "siyasi eşitlik, takvim ve sonucunda ne olacağının açıklanması" gibi bir senaryonun mümkün olmadığını çünkü müzakere ederek Rum'a “Kıbrıs Cumhuriyeti yoktur” dedirtemeyeceklerini, bunu herkesin görmesi gerektiğini vurguladı.

Rum tarafının adayı Helen olarak gördüğünü, o yüzden bunun dışında bir çözümü kabul etmeyeceğini ifade eden Ertuğruloğlu, “Kıbrıs’ta artık yeni bir sayfa açılmıştır. Rumlarla ortaklığın hedeflenmediğini, komşu devletler olarak geleceği şekillendirme gündeme gelmiştir. Adını ne isterse koyun, artık ortaklık senaryoları bitmiştir. Komşuluk senaryoları gündeme gelmiştir." dedi. Ortaklığa devlet olarak kabul edilen Rum tarafının da sıcak bakmayacağını kaydeden Ertuğruloğlu, "Kıbrıs sorununu yaratan BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesidir” şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, bir soru üzerine, Rum tarafının şu anda uluslararası anlaşmalar yaptığını ancak Türk tarafının dışlandığı girişimlerin sonuçlanmayacağını belirtti. Ertuğruıloğlu, Türkiye ve Kıbrıs Türk halklarının haklarının korunduğunu vurguladı.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de yeniden söz alarak, bu adada söz sahibi olan Kıbrıs Türk halkının dünyayla her türlü teması kurmasının önemine işaret etti. Şahali, Rum tarafıyla Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ticaret başta olmak üzere AB ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Türk Devletleri Teşkilatı üyeliğinin “çakma” olduğunu savunan Şahali, Kazakistan örneğini vererek, bazı eleştirilerde bulundu. Şahali, Ertuğruloğlu’nun yerinden kendisine yönelttiği “KKTC’nin varlığına ve kalıcılığına inanıyor musunuz” sorusuna “Evet” cevabı verdi.

-İncirli

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli de, “Sağlık Bakanlığı Restoranları Denetliyor mu?” konulu güncel konuşma yaptı. İncirli, siyasi ve ekonomik krizlerin insanları göçe zorladığını, mutsuz ettiğini bu yüzden Kıbrıs konusunda atılacak adımların önemine işaret etti.

Kıbrıs Türk halkının sağlığının korunmadığını ve erken ölümlerin arttığını kaydeden İncirli, bunun sebebinin de yaşam koşuları, denetimsizlik ve Sağlık Bakanlığı olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı'na yönelik eleştirilerde bulunan ve gıda mühendis kadrolarını artırmak için yasal düzenlemeler yapması gerektiğini ifade eden İncirli, sağlıklı beslenmenin uzun ve sağlıklı yaşam için önem taşıdığını, bu yüzden tuz başta olmak üzere restoranların denetlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Kalp hastalığı ve felç gibi hastalıklarda tuz kullanımının önem taşıdığını ifade eden İncirli, insanları hayatta tutacak çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

-Talat

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Ongun Talat da, “Güncel Gelişmeler” konulu güncel konuşma yaptı. Talat, ülkede sorunların “dağ” gibi biriktiğini ancak Başbakanın ortada olmadığını ve kürsüye çıkmadığını belirterek, “sultan” eleştirisinde bulundu. Talat, “Hiç bir sorumluluk almayacak, cevap vermeyecek mi” dedi.

Ruhu alınan Meclis’e yasa getirilmeyip, kararnamelerle ülkenin yönetilmeye çalışıldığını savunan Talat, toplum sorunlarıyla ilgilenmeyen Başbakanın özel mülklerine ayrıcalık uyguladığını iddia etti. Talat, Başbakan’ın halktan ve Meclis'ten “kaçtığını” savunarak, halka izahat vermesinin şart olduğunu söyledi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, eleştirilere yanıt verdiği konuşmasında, Talat’ın "Güncel konuşmalar" başlıklı konuşmasında Başbakana yönelik büyük iddialar ortaya attığını belirterek, bu konuda suç duyurusunda bulunulması gerektiğini söyledi.

“Çamur at izi kalsın” şeklinde iftiralar ortaya atılmasının doğru olmadığını, ilgili belgeler varsa mutlaka suç duyurusunda bulunması gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, "sultan" eleştirisine değinerek, Osmanlı ile değil, Atatürkçü düşünceyle genç cumhuriyet ile çağdaş şekilde geleceğe yürüdüklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Başbakanın eleştirileri yanıtlamadığı yönündeki eleştirileri yanıtında, bakanların da Başbakan adına konuşabileceğini ifade etti.