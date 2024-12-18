Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda gece yarısı itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 5 milyar 430 milyon 161 bin TL’lik bütçesinin görüşülmesine devam ediliyor.

-Birinci

CTP Milletvekili Ceyhun Birinci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bütçesinde yapılan artışın yetersizliğine işaret ederek bu rakamla bu bütçeyle sosyal devlet hizmetlerini yerine getirme imkan olmadığını kaydetti.

Bu bütçenin sorunları düzeltecek düzeyde olmadığını dile getiren Birinci, nüfus sayımı yapmadan hizmet vermenin de mümkün olmadığını belirtti.

Birinci, sosyal sorunlar nedeniyle suç oranın arttığını ve bu sorunların tüm alanlara yansıdığını kaydederek, tüm kamu hizmetlerinde ciddi sorunlar yaşandığını ve bir planlama yapılmaması halinde çağdaş bir çalışma alanının olmadığını söyledi.

Gençlerin göç ettiğini ve yanlış politikalardan dolayı insanların başka yerlerde çalışma imkanları aradığını dile getiren Birinci, iş sağlığı ve güvenliğinin kontrollerde yetersiz kaldığını belirtti.

-Özuslu

Daha sonra söz alan CTP Milletvekili Sami Özuslu konuşmasına, “Ülkede insanların alım güçlerinin giderek geri gittiğini, gelir uçurumlarının büyüdüğünü, açlık sınırının 27 bin, yoksulluk sınırının 70 bin TL’ye yükseldiğini hatırlamakta fayda var.” diyerek başladı.

Aktif çalışan nüfusun 170-180 bin civarında olduğunu kaydeden Özuslu, 25 bin civarında çalışanın sendikalı olduğunu ve sendikalaşma oranının yüzde 6.8’e denk geldiğini ifade etti.

Çeşitli ülkelerdeki sendikalaşma oranlarından örnekler veren Özuslu, en yüksek sendikalaşmanın yüzde 91 ile İzlanda’da olduğunu bildirdi.

Özuslu, KKTC’nin, sendikalaşmada yüzde 7.2 ile diplerde olan Madaskar’dan bile geride kaldığını söyledi.

Yerel istihdamı teşvik rakamlarının geniş sektörlere yayıldığını dile getiren Özuslu, teşvik sisteminin işe yaradığının görüldüğünü söyleyerek, “Gelin bu işi bir tık daha yukarıya çıkaralım. Yerel iş gücünü destekleme fonunda, Madagaskar’ın altında olan sendikalaşma oranındaki kötü gidişatı tersine çevirelim. Sendikalaşmayı teşvik edelim” ifadelerini kullandı.

Çalışma Bakanı’ndan, basın sektöründeki gibi gibi fondan yararlanmanın koşulu olarak sendikalaşmayı teşvik etmesini isteyen Özuslu, “Yüzde 6.8 sendikalaşma oranı, utanılacak bir şeydir.” diye konuştu.

Reçete olaylarında yaşananları büyük bir hata olarak gördüğünü dile getiren Özuslu, ülkenin en gözde olması gereken özellikle özel üniversitelerde prim ödemelerinde ciddi sıkıntılar olduğunu ve bu konuların Eğitim Bakanlığı ile çalışması gerektiğini belirtti.

Özuslu, özel sektördeki akademik kadronun maaş düzenlemesinin AÖA’daki düzenlemeye göre yapılmasını istedi.

“Birçok insan akademiyi, hatta ülkeyi terk ediyor. Akademisyenlerin küstüğü bir süreçten geçiyoruz. Bu konuya bakılmalıdır” diyen Özuslu, maaşların yukarı çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Özuslu, dulluk, yoksulluk, sigorta emekli maaşlarının da daha yaşanabilir hale getirilmesinin nasıl sağlanabileceğine hep birlikte bakılmasını önerdi.