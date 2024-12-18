Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında toplanan Genel Kurul’un bugünkü gündeminde Sayıştay , Mahkemeler, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu ( YÖDAK ) ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri bulunuyor.

Genel Kurul’da sırasıyla 140 milyon 133 bin 900 TL’lik Sayıştay Başkanlığı bütçesi, 927 milyon 978 bin 300 TL’lik Mahkemeler bütçesi, 62 milyon 871 bin TL’lik YÖDAK bütçesi ve 12 milyar 859 milyon 721 bin TL’lik Sağlık Bakanlığı bütçesi ele alınacak.