Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 11.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında yasama gündemiyle toplandı.

Genel kurulun gündeminde 7 yasa tasarısı var. Toplantıda Birleştirilmiş Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı; Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınacak.

KKTC Karadenizliler Kültür Derneğı Baskanın'dan açıklama! ‘’İlk taşı günahsız olan atsın’’
KKTC Karadenizliler Kültür Derneğı Baskanın'dan açıklama! ‘’İlk taşı günahsız olan atsın’’
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Ayrıca Kıbrıs Türk Sanayi Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (Değişiklik) Yasa; Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı da görüşülecek.

Birleşimde Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarı’nın üçüncü görüşmesi de yapılacak.