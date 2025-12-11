Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nı görüşmek üzere toplandı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 14.05'te başladı.

Genel Kurul’da bugün 43 milyon 171 bin TL’lik Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), 1 milyar 285 milyon 717 bin TL’lik Mahkemeler ve 18 milyar 407 milyon 131 bin TL’lik Sağlık Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.