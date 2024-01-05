Meclis Komitesinde Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasa’sıyla ilgili değişiklikler görüşülmeye başlandı.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugünkü toplantısında, Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi (Değişiklik) Yasa Tasarısını madde madde görüşmeye başladı. Tasarı ile ilgili görüşmeler devam edecek.

Toplantıda, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Personel Dairesi, Trafik Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Trafik Kazalarını Önleme Derneğinden yetkililer görüşlerini sundu.

Komite Başkanı, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, UBP milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Ahmet Savaşan katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Sami Özuslu da katıldı.