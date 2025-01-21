Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı kabul edildi.

Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi, sonraki oturuma bırakıldı.

-Yeşilırmak

UBP milletvekili Emrah Yeşilırmak, Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin talepleri aktardı, tasarıda yapılan değişikliklerden bahsetti. Yeşilırmak, komite başkan ve üyelerine teşekkür etti.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da Tasarı üzerine söz aldı. Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı CTP olarak sürekli gündemde tutarak değişmesi içi mücadele ettiklerini belirten Barçın, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 12. kademedeki personelin 13. kademeye geçeceğini söyledi.

Rütbe ve kıdem hiyerarşisinin de tasarı ile birlikte sağlandığını kaydeden Barçın, sivil işçiliğe geçenlere de ek artış imkanı verildiğini söyledi.

Sözleşmeli personele kamudaki sözleşmeli personele uygulanan barem işleyişinin uygulanmadığını kaydeden Barçın, bu personelin baremlerinin ilertilmesinin GKK’nın alacağı bir karar olduğunu söyledi.

GKK’nın var olan anomalinin giderilmesi adına güzel bir çalışma yaptığını ifade eden Barçın, yasada emeği geçenlere teşekkür etti.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na işaret ederek, hükümetin bir alanda daha verdiği sözü hayata geçirdiğini söyledi, komite üyelerine teşekkür etti.

Milli bekanın savunması açısından GKK’nın önemine değinen Berova, bu bağlamda yapılan çalışmaları oy aracı olarak görmediklerini vurguladı.

Yapılan düzenlemenin hayata geçmesi için çok yoğun ve titiz bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Berova, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Bu yasa tasarısını ocak ayına yetiştirme sözü verdiklerini anımsatan Berova, yasanın 1 Ocak tarihinden itibaren geçeceğini söyledi, ocak ayında elde edilen hakların ve farkların şubat ayında verileceğini vurguladı. Berova, elde edilen hakların emekli subaylara da uygulanacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından tasarı önce madde madde, sonrasında bütünü oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

-Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Ardından Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi. Görüşmede, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu okundu.

Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Raporu okumasının ardından onaylanan Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na işaret ederek, bu yasaya destek verenlere teşekkür etti.

-Barçın

Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, kamuda tüm maaşlara yüzde 11.12 hayat pahalılığı yansıtılırken, asgari ücrete bunun altında artış verildiğini söyledi. Asgari ücreti Bakanlar Kurulu’nun onayladığını belirten Barçın, Başbakan Ünal Üstel’in hayat pahalılığının maaşlara yansıtılacağı yönündeki sözünü tutmadığını söyledi. Barçın, “İş asgari ücretliye gelince verdiğiniz sözü mü unuttunuz?” diye sordu, bunun tüm kamu ve özel çalışanlarının emekli maaşlarını etkileyeceği uyarısında bulundu, hayat pahalılığının asgari ücrete yansıtılmasını istedi.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yanıt vermek üzere söz alarak, kendisinin de sosyal sigorta emeklisi olacağını belirtti. Üçüncü ülke vatandaşlarına yüzde 30 az asgari ücret verilmesi ile ilgili çalışmada, bu kişilerin yatırımlarının normal asgari ücret üzerinden yapılacağını, sigortaların gelirinin düşmeyeceğini söyledi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da söz alarak, Devrim Barçın’ı “çarpıtmakla” suçladı. Hayat pahalılığının 2024’te konsolide edilerek yüzde 53.29 çıktığını kaydeden Berova, bugün bin 100 euro civarında olduğunu ve Ocak 2024’e göre arttığını söyledi.

Hayat pahalılığı, enflasyon sarmalından çıkan bir sene geçirilmesi gerektiğini belirten Berova, ekonominin güçlenmesi adına gereken adımların atılacağını kaydetti.

Bu esnada CTP milletvekili Erkut Şahali yerinden söz alarak, Euro bazında asgari ücretin önemli olmadığını çünkü TL olarak harcandığını belirterek, hayat pahalılığının önlenmesi için ne yapılacağını sordu. Berova, “etkin denetim yapacağız” yanıtını verdi.

-Şahali

Sonrasında Erkut Şahali söz alıp kürsüye çıktı. Berova’yı “çarpıtmayla” suçladı ve asgari ücretin döviz bazında ne olduğunun önemi olmadığını yineleyerek, asgari ücretin alım gücünün yıl içerisinde nereden nereye geldiğini sordu.

Başbakan Ünal Üstel’in asgari ücrette de hayat pahalılığının yansıtılacağını söylediğini belirten Şahali, son hayat pahalılığı artışının asgari ücrete yansıtılmamasını eleştirdi. Asgari ücret artışının hayat pahalılığını şişirdiği mantığının doğru olmadığını ifade eden Şahali, bu mantıkla asgari ücrete hayat pahalılığının yansıtılmamasının "sosyal bunalım yaratacağını" söyledi.

Asgari ücret konusunda doğrunun bir an önce ortaya çıkarılıp hayata geçirilmesini isteyen Şahali, asgari ücrete endekslenmiş harç ve ücretlerden bahsederek, şu anda bedelli askerliğin 10 asgari ücret olduğunu, bu harçlardan dolayı ciddi anomaliler yaşandığını belirtti. Şahali, bedelli askerliğin ücretinin de, kapsamının da gözden geçirilmesini istedi.

Konuşmaların ardından tasarı önce madde madde, sonrasında bütünü oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

- Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Ardından, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü. Görüşmede ilk olarak Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, komitenin tasarıya ilişkin raporunu okudu. Ardından tasarı madde madde görüşüldü ve tasarının üçüncü görüşmesi sonraki oturuma bırakıldı.

Sonrasında ise Murat Kaya İnşaat Ltd.'in Zeytinlik Köyündeki Arazilerinin İçerisinde Bulunan Zeytin Ağacının İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısının (G.K.T.No:6/3/2024) üçüncü görüşmesi yapıldı. Tasarının bütünü oy birliği ile kabul edildi.