1 KİLO METAMFETAMİN UYUŞTURUCU İLE YAKALNDI

Ergün Yahat

Gazimağusa'da dün akşam trafik polisleri in denetimleri sonrasında durdurulan N.O.H'nin aracın bagajında olay yerinde bulunan cürümleri önleme şubesinin yaptığı aramada piyasada en tehlikeli uyuşturucu olarak geçen 1 kilo metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı bu sabah Gazimağusa’da mahkeme huzuruna çıkartılıp hakkında 3 gün tutukluluk temin edildi..