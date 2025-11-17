1 KİLO METAMFETAMİN UYUŞTURUCU İLE YAKALNDI
Ergün Yahat
Gazimağusa'da dün akşam trafik polisleri in denetimleri sonrasında durdurulan N.O.H'nin aracın bagajında olay yerinde bulunan cürümleri önleme şubesinin yaptığı aramada piyasada en tehlikeli uyuşturucu olarak geçen 1 kilo metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi.
Erhürman, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Türkiye'den KKTC'ye gelen DP heyetini kabul etti
İçeriği Görüntüle
Zanlı bu sabah Gazimağusa’da mahkeme huzuruna çıkartılıp hakkında 3 gün tutukluluk temin edildi..