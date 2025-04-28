Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı bugünkü çalışmasını tamamladı.

Meclis’te "Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı" ile ilgili eleştirilere yanıt vermek üzere Maliye Bakanı Özdemir Berova söz aldı.

Yasa Tasarısı görüşülürken, Şahali’nin yalan yanlış bilgiler verdiğini söyleyen Berova, itibari paraların yurt dışından getirilerek ekonomiye kazandırılması ile ilgili yasa tasarısının sadece vergi düzenlemesini içerdiğini kaydetti.

İlgili yasanın tamamen vergi düzenlemesi ile ilgili olduğunu yineleyen Berova, getirilen paranın ekonomi için kullanılmasını uygun gördüklerini belirtti.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali yeniden söz alarak, “Temiz para bu ülkeye gelecekse beyan yoluyla mı gelir? Temiz paradan alabileceğin vergi oranı nedir?” diye sordu, temiz paradan vergi alınamayacağını söyledi.

Bu yasa tasarısından önce bir yasa gücünde kararname hazırlandığını ancak mahkemeye gidince geri çekildiğini söyleyen Şahali, kendilerini yalan söylemekle suçlayan Berova’yı eleştirdi.

Nakitten bahsedildiğini söyleyen Şahali, bahse konu yasa ile ilgili bankacılara kulak verilmesini tavsiye etti.

Konuşmaların ardından "Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nın madde madde görüşülmesine geçildi. CTP Milletvekili Erkut Şahali söz alarak değişiklik önerisinde bulundu.

UBP Milletvekili Sunat Atun, değişiklik önerisini değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti. Şahali, önerileri ile ilgili izahatta bulundu, kamu görevlisinin de yasaya dahil edilmesini önerdiklerini aktardı. Atun, öneri değerlendirilmeden istişare edilmeden kabul etmelerinin mümkün olmadığını kaydetti. Tasarının madde madde görüşülmesi sona erdi. Tasarının üçüncü görüşmesi ise ivediliği olmadığından bir sonraki oturumda yapılacak.

Ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Güçlendirme Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin Komite raporu okundu ve Tasarı madde madde görüşüldü. Tasarının üçüncü görüşmesi ivediliği olmadığından bir sonraki oturumda yapılacak.

Sonrasında, Sayıştay Komitesi’nin, Ocak 2009-Ağustos 2011 Döneminde Girne Belediyesinde Gerçekleştirilen Birim Fiyat Uygulamasına ve Fatura Karşılığı Gerçekleştirilen Ödemelere İlişkin Sayıştay Denetim Raporu okundu ve Meclis çalışması tamamlandı.

Sonraki birleşim yarın saat 10.00’da denetim gündemiyle yapılacak.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis’in kapanışında 5 Mayıs’tan itibaren oturumların yeni Meclis binasında yapılacağını da duyurdu.