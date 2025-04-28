Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu devam ediyor. Genel Kurul'da “Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ele alınıyor.

-Şahali

Yasa tasarısı hakkında söz alan CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, bugün görüştükleri uzun isimli yasa tasarısının yanında kara paranın aklanması yasası da istendiğini söyledi.

Şahali, Türkiye’nin de sorun yaşadığı bazı hesaplar yüzünden bu değişikliğin istendiğini ifade ederek, yurtdışında elinde çok ciddi para bulunduran, elinde tutan şahısların parasının “nereden buldun” diye sorulmadan ekonomiye kazandırılmak istendiğini anlattı.

Şahali, sisteme temiz paranın kazandırılması için bu yasaya gerek olmadığını ifade ederek, yasa tasarısını kürsüde yırtıp attı ve Maliyenin borçları kapatmak için bankacılık sektörünü tehlikeye atacak adımlar attığını söyledi.

Ülkeye 60 milyar TL’lik bir kaynağın girmesine göz yumulacağını ve Türkiye’nin gri listeden çıkmasının sağlanmak istendiğini ifade eden Şahali, bu yasaya olumlu oy verdiklerini ancak başka adımlar atılacaksa karşı duracaklarını kaydetti.

Bütçe açığının ve borçlanmanın büyüklüğüne işaret eden Şahali, hükümetin paraya değil itibara önem vermesini istedi. Yasanın gerekli ve zorunlu olduğuna inandıklarını ifade eden Şahali, KKTC’ye yönelik itibar kayıpları olduğunu, kirli kaynakların ülkeye getirilmesinin yanlışlığına işaret etti.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da, bu yasanın oybirliği ile genel kurula geldiğini, ancak eksik olduğunu ifade ederek, değerlendirmelerde bulundu. Barçın, kara para konusunda neden bu kadar ısrarcı olunduğunu sordu.

Barçın, kara para ile ilgili adımların kabul edilemez olduğunu kaydetti ve yasaya kamu görevlilerinin de bilgi vermesinin eklenmesini istedi.